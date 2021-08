Gessica Notaro regala ai follower un topless vista mare

Cartoline social ad alto tasso erotico, quelle che Gessica Notaro invia a i follower dalle sue vacanze di coppia. Fotografata dal fidanzato Filippo Bologni sul bagnasciuga, in costume azzurro sfoggia un fisico da 10 e lode. Girata di spalle all'obiettivo mostra il lato B perfetto, sottolineato dallo slip a brasiliana, e poi via il reggiseno per un topless da sballo.

"Non esagerare che sono geloso", commenta Bologni con ironia, riferendosi agli scatti che la Notaro ha condiviso con i follower. Ma, lui lo sa bene, un fisico come quello di Gessica è troppo bello per tenerlo nascosto. E infatti la showgirl lo sfoggia con orgoglio, posando senza pudore con le curve in primo piano e il mare sullo sfondo, bella e sensuale come una sirena. I complimenti dei fan in visibilio non tardano ad arrivare.

I corteggiatori sono tantissimi, tutti persi dietro alla curva sinuosa del lato B e intrigati dagli scorci sul seno nudo, ma per Gessica c'è solo Filippo. E' innamorata cotta del suo compagno: stanno insieme da circa un anno, e insieme a lui la showgirl ha ritrovato il sorriso e la fiducia nell'amore. "Ti amo", scrive in una delle Stories postando la foto del suo fidanzato. Bologni può stare sereno: gli ammiratori non si contano ma lei non ha occhi che per lui.

