Gessica Notaro: "Sono rinata e sono più bella di prima" 

Sono passati poco più di quattro anni da quel 10 gennaio 2017, quando Gessica Notaro si è ritrovata con il volto sfregiato dopo un'aggressione all'acido da parte del suo ex. Quel giorno per lei la vita è cambiata totalmente, ma ha saputo affrontare il dolore e le sfide con grinta e coraggio e alla fine è rinata: "Allo specchio, grazie ad alcune parti del viso armonizzate dalla chirurgia, mi trovo più bella di prima", ha raccontato in un'intervista al settimanale Grazia. Ma soprattutto non ha smesso di credere in un futuro luminoso, fatto di amore e lavoro nel mondo dello spettacolo: "Quel giorno poteva andarmi peggio. Sono "fortunella", ha rivelato.

La Notaro ricorda il dolore seguito all'attentato, ma anche la sua determinazione e la voglia di tornare alla vita. Dopo la gratitudine per essere ancora viva e per non aver perso la vista, è subentrata la rabbia per il volto sfregiato: "E' stato terribile scoprire la pelle gonfia e rigida", ricorda. "Ma ho reagito come un leone", spiega raccontando delle dolorose guaine per il viso, della fisioterapia, di creme, colliri e sacrifici di ogni sorta per limitare i danni. E poi gli interventi chirurgici per ritrovare la mobilità e poi, più di recente, anche i lineamenti.

Prima dell'aggressione Gessica è stata reginetta di bellezza (Miss Romagna e finalista a Miss Italia), ha partecipato a show in tv e poi ha scelto di lavorare con i delfini. Ma il mondo dello spettacolo è la sua vera vocazione, e lei ha deciso di inseguire il suo sogno: "Sto preparando uno spettacolo che vorrei portare nei teatri e nei locali. Io che vengo dalla cronaca nera, sogno un programma comico", rivela. Di chi voleva rovinarle la vita lei, a modo suo, si è vendicata: "Mi ripetevo che sarei guarita per dispetto, per non dargliela vinta" e ce l'ha fatta.

La Notaro ha trovato anche la forza per tornare ad amare. Ora è felice con il campione di equitazione Filippo Bologni. "L'amore è una cosa bellissima. Dunque perché averne paura?"

