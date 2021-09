Dissequestrato il "Gratta e vinci" rubato, l'anziana di Napoli incasserà la vincita da 500mila euro

In una nota si spiega che la Procura di Napoli ha ribadito che "le indagini non lasciano dubbi in ordine alla riconducibilità di quanto in sequestro alla persona offesa", pertanto la donna che aveva acquistato il biglietto potrà incassare quanto le spetta. "Sono particolarmente felice per la signora napoletana, acquirente del biglietto, che in questi giorni e' entrata nel cuore di tutti noi", ha detto il direttore di Adm, Marcello Minenna.

Gaetano Scutellaro, il tabaccaio che ha sottratto il biglietto vincente all'anziana, è accusato di furto pluriaggravato e di tentata estorsione. Ha sempre sostenuto che il tagliando fosse il suo. L'uomo aveva depositato il biglietto in una banca a Latina per poi tentare inutilmente di partire per le Canarie prima di essere riconosciuto e fermato dalla polizia all'aeroporto di Fiumicino.