Crollo al cimitero di Napoli, una dipendente: "Era immaginabile, già successo a gennaio"

Il 18 ottobre a

Napoli

crollo

cimitero di Poggioreale

danni alle bare

Era immaginabile

Pomeriggio Cinque

centinaia di loculi

è avvenuto un nuovoal. A cedere la facciata con i loculi di marmo della congrega della Resurrezione dove il dissesto ha provocato anche, alcune delle quali sono sospese nel vuoto. "", spiega a "" una delle dipendenti del cimitero che lavora da 22 anni nella cappella ormai crollata. La donna fa riferimento anche al crollo avvenuto alcuni mesi fa quando, nel mese di gennaio , si è verificato un incidente simile: in quel caso ci furono gravi danni a

A lanciare un appello a Canale 5 sono proprio le famiglie che da

gennaio

propri defunti

chiedono intervento al Comune per dare degna sepoltura ai. "La nostra situazione è ferma da gennaio - spiega una delle donne intervistate - adesso si sta muovendo qualcosa ma non per noi. Entrambi i crolli sono gravi allo stesso modo. Non vogliamo che risolvano prima il problema dell'ultimo crollo, devono risolverli insieme. Non esistono problemi di serie a e problemi di serie b, è inaccettabile", conclude.