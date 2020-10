Covid, i medici di Napoli: "Città malata, agire o sfileranno le bare"

Bruno Zuccarelli, vice presidente dell'Ordine dei medici di Napoli, lancia l'allarme per il capoluogo campano. "Questa è una guerra: anche se al momento ci sembra che le cose vadano ancora benino, far finta che non lo sia ci porterebbe al disastro. Altrimenti molto presto saremo costretti a vedere sfilare carri militari impegnati a trasportare altrove le bare". E aggiunge: "Le notizie dagli ospedali mi preoccupano molto".