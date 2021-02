Costiera Amalfitana, frana sulla statale: evacuate alcune case

Una frana di grandi dimensioni ha investito la statale della Costiera Amalfitana , nell'omonimo Comune. Il sindaco Daniele Milano dice che non sembra ci siano vittime, ma non è possibile escluderlo con certezza. La frana si è staccata dal costone roccioso lungo la statale e ha invaso completamente la strada coinvolgendo anche il lungomare, la Marinella. "Dovremo liberare la strada ed evacuare alcune case", ha aggiunto Milano.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 10. L'imbocco di un tunnel sulla statale è stato di fatto serrato dai massi e dal terreno caduto.

Sono in corso i rilievi per tentare di capire se ci siano o meno persone restate coinvolte dal crollo. Al momento non risultano feriti. Il traffico sulla statale Amalfitana è stato chiuso e le auto deviate verso altre zone della costiera.