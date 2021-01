Bolzano, frana di sassi su albergo: soccorsi in azione

Bolzano, frana si abbatte su albergo Vigili del Fuoco di Bolzano 1 di 4 Vigili del Fuoco di Bolzano 2 di 4 Vigili del Fuoco di Bolzano 3 di 4 Vigili del Fuoco di Bolzano 4 di 4 leggi dopo slideshow ingrandisci

Una frana di sassi si è abbattuta sull'albergo Eberle a Bolzano. La struttura è parzialmente crollata: sul luogo le squadre di soccorso. L'albergo si trova sui pendii del Monte Tondo a una settantina di metri sopra la città, nei pressi delle famose passeggiate di Sant'Osvaldo. Per il momento si escludono delle vittime, ma sono in corso delle verifiche. La struttura era chiusa a causa dei provvedimenti anti-covid in Alto Adige.