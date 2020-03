Coronavirus: sono 31 finora i contagiati in Campania

E' di 31 persone il bilancio dei contagiati da coronavirus in Campania. Nella giornata di martedì, nel laboratorio dell'ospedale Cotugno, centro di riferimento regionale per le malattie infettive, sono stati effettuati 42 tamponi di cui 3 sono risultati positivi. Come per tutti gli altri finora positivi, si attende la conferma ufficiale da parte dell'Istituto Superiore di Sanità. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui