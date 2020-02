Coronavirus, non ha sintomi il 27enne allontanatosi da Codogno in Irpinia

Il 27enne rientrato in Irpinia con la sua auto da Codogno (Lodi), dove lavora come cameriere, è stato sottoposto al tampone e non accusa sintomi riconducibili al cronavirus. E' stato messo in quarantena, così come i suoi familiari. Anche loro non presentano sintomi. "Mantenere la calma e non farsi sopraffare da allarmi ingiustificati", ha commentato Gaetano Zaccaria, il sindaco di Montefusco (Avellino), dove ora si trova il 27enne.