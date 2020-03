Coronavirus, in giro di notte a Napoli per cercare joystick: 2 denunciati

Continuano i controlli anti-contagio dei carabinieri del Comando provinciale di Napoli. I militari hanno denunciato due giovani, un 21enne e un 22enne entrambi del posto, perché a passeggio a mezzanotte lungo via Toledo senza giustificato motivo. I due giovani si sono giustificati dicendo che fossero diretti a casa di un amico per recuperare un joystick per console. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui