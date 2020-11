Coronavirus, ad Avellino l’azienda che produce i congelatori per trasportare il vaccino

Sono "supercongelatori" capaci di raggiungere almeno -75 gradi e di conservare 180mila dosi di vaccino. L'azienda che li produce, e che potrà avere un ruolo importante nella futura campagna vaccinale anti-Covid, si trova a Nusco, in provincia di Avellino. Si tratta di macchinari brevettati che continuano a "generare freddo anche senza energia elettrica per 72 ore", spiega ai microfoni di "Stasera Italia" Corrado De Santis, amministratore delegato della Desmon Spa.

L'amministrazione americana ha preso contatti con l'azienda campana già l'estate scorsa per studiare come trasportare, una volta pronte, le dosi del vaccino anti-Covid. E il governo italiano si è fatto avanti?: "Al momento - spiega il manager dell'azienda - non abbiamo ricevuto alcuna richiesta", conclude.