Cernusco (MI), nella fabbrica che produce ghiaccio secco

Si trova a Cernusco, in provincia di Milano, ed è una delle fabbriche più importanti in Europa per la produzione del ghiaccio secco. Le telecamere di "Pomeriggio Cinque" sono nell'azienda per capire come funziona la produzione del ghiaccio a meno 80 gradi che permetterà la conservazione dei vaccini anti-Covid.

L'ingegnere della fabbrica spiega che i vaccini verranno distribuiti in contenitori già dotati di ghiaccio secco. Lo stesso prodotto potrà tornare utile negli ospedali non forniti di grandi frigoriferi, perché le casse di ghiaccio, accuratamente sigillate e isolate ermeticamente, avranno una durata di circa due settimane.