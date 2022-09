Cervinara (Avellino), con l'auto contro un muro di cinta: morte due giovani

Due giovani donne sono morte e altre due sono rimaste ferite dopo che l'auto sulla quale viaggiavano si è schiantata contro muro di cinta di un'abitazione.

E' successo la scorsa notte a Cervinara, nell'Avellinese. Per cause in corso di accertamento, la conducente di una Fiat 500 ha perso il controllo del veicolo, finendo contro il muro di una casa. Due delle quattro giovani che erano a bordo dell'utilitaria (tutte 28enni del posto) sono morte, le altre sono state trasportate in ospedale.