Croazia, scontro fra treni: morti e feriti

Le Ferrovie statali croate hanno confermato la tragedia, senza tuttavia precisarne il bilancio. Secondo i media locali, nella collisione fra un treno passeggeri e un convoglio merci fermo , avvenuta fra le stazioni di Okucani e Nosvka , almeno cinque persone sono morte e diverse altre sono rimaste ferite. L'agenzia croata Hina parla invece di tre morti e almeno 11 feriti trasportati in vari ospedali della zona.

Non si conoscono ancora con certezza le cause dell'incidente avvenuto intorno alle 21:35, ma sembra che il treno passeggeri non si sia fermato a un

segnale rosso di stop

a una velocità di oltre 100 chilometri orari

, travolgendoil convoglio merci, fermo a causa di una avaria tecnica.

Diversi passeggeri sarebbero andati a finire

sotto il convoglio

e squadre di soccorso sono intervenute per trarli in salvo. Sul luogo della sciagura si è recato anhe il premier croato Andrej Plenkovic.