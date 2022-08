Senigallia, padre e figlio investiti da un treno: morti entrambi

Padre e figlio, rispettivamente di 63 e 26 anni, sono stati investiti e uccisi da un treno merci in transito poco a nord della stazione di Senigallia, in provincia di Ancona.

Dalle 21 il traffico sulla linea Marotta-Senigallia è sospeso in entrambe le direzioni. Secondo le prime informazioni, le vittime sarebbero turisti originari di Perugia che si trovavano a Senigallia in vacanza. Un treno merci li ha travolti mentre si trovavano sui binari ma non è ancora chiaro se i due stessero attraversando i binari o se il padre stesse cercando di fermare il figlio che minacciava di dirigersi verso i binari con il treno in arrivo.