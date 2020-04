Celebrati nel Napoletano i funerali del sindaco stroncato dal coronavirus: folla in strada nonostante i divieti

Decine di persone a Saviano (Napoli) sono scese in strada, nonostante i divieti imposti dal governo, per dare l'ultimo saluto al sindaco della cittadina vesuviana, Carmine Sommese, stroncato venerdì a 66 anni dal coronavirus. L'assembramento non è passato inosservato e i video sono finiti sui social. Sommese, ex consigliere regionale di Forza Italia, era un politico molto apprezzato anche per la sua attività di chirurgo che svolgeva all'ospedale di Nola.