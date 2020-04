Coronavirus, Confesercenti: "Teme la chiusura il 35% delle imprese di commercio e turismo"

La "Fase 2" è all'orizzonte, ma molte attività potrebbero non riaprire: il 32% delle piccole e medie imprese di commercio e turismo ritiene che il lockdown , anche se in esaurimento, potrebbe comunque averle messe a rischio di chiudere definitivamente . E un ulteriore 35% teme di chiudere se l' emergenza coronavirus dovesse protrarsi ancora. E' quanto emerge dai calcoli effettuati da Confesercenti sulla base dei dati disponibili.

I più fortunati hanno terrazzi (privati o condominiali) dove passare qualche minuto della loro giornata senza infrangere i divieti. Ma anche i balconi sono merce molto ambita in questo periodo di quarantena. E così la socialità degli italiani, quelli bravi che rispettano le regole, si modifica e si trasferisce in queste piccole pertinenze.

Il 57% degli imprenditori dei due settori in questa fase è più preoccupato per la recessione economica che per i contagi (41%). Anche con una ripartenza graduale dal 4 maggio, infatti, si stima che la quarantena costerà alle imprese nel 2020 oltre 30 miliardi di euro di fatturato: fino ad un terzo di quello annuale per pubblici esercizi (-29,4%), attività ricettive (-31%) e ambulanti (-32,9%).

Cancellato, in media, anche il 19,4% dei ricavi annuali delle imprese del commercio non alimentare. Arriva a perdere il 25,7% del fatturato l'abbigliamento, che "rischia il baratro" con la perdita della stagione primaverile, la merce giacente e i pagamenti che scadono.