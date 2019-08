Caserta, picchia la moglie anche durante le cure oncologiche: arrestato

Un 38enne è stato arrestato a Caserta per i reati di maltrattamenti in famiglia, stalking e lesioni, continuati ed aggravati. L'uomo è accusato di aver picchiato la moglie per oltre dieci anni, in particolare dall'inizio del matrimonio, e di averlo fatto anche quando quest'ultima era ricoverata perché malata di tumore. In una circostanza avrebbe staccato i drenaggi cui la donna era attaccata per le terapie oncologiche.