Caserta, l'avvocato: non difenderò mai chi non rispetta il divieto  anti-coronavirus

In tempi di pandemia c'è anche chi dice no, per giusta causa, a potenziali clienti. Carmen Posillipo, avvocato casertano con mamma bergamasca, avvisa tutti: "Non venite da me per essere difesi da eventuali denunce per violazione dell'ordinanza di restare a casa". Tolleranza zero da parte di una professionista che non vuole sentire ragioni. Davanti a questi potenziali clienti Posillipo si dichiarerà "obiettrice di coscienza". Lei, con parenti contagiati a Bergamo, si domanda "se sia mai possibile che gli esseri umani siano così irresponsabili e riescano a comprendere il dolore solo se toccati in prima persona".