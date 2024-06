Casal di Principe (Caserta), colpi di mitra in piazza nella notte

Colpi di mitra sono stati esplosi nella notte a Casal di Principe, Caserta, dove si vota per le elezioni amministrative. In Piazza Mercato, un uomo incappucciato ha sparato diversi colpi in aria, gettando paura tra i cittadini. "È gravissimo - ha commentato il sindaco uscente, Renato Natale - c'è qualcuno che vorrebbe portare indietro le lancette dei nostri orologi e farci rivivere i tempi bui di quando il territorio era occupato da forze criminali, dalla camorra. La città non vi vuole".