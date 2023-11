Casa occupata a Quarto (Napoli), la mamma occupante: "Solo sola con tre figli"

Non ha intenzione di uscire dalla casa occupata la donna, madre di tre bambini, che ha occupato abusivamente l'appartamento di un uomo a Quarto, in provincia di Napoli. Dice di essere sola e disperata e lo racconta, senza mostrarsi, a "Mattino Cinque News". "Sono disposta a uscire solo se mi trovate una casa, però in questa casa deve entrare una persona che ne ha bisogno", dichiara la donna che sostiene che Umberto, l'uomo che regolarmente viveva nell'appartamento adesso occupato, non ne avrebbe il diritto.

"Il signor Umberto non vive in macchina perché nel palazzo a fianco vive la moglie e lui non è separato. La moglie percepisce la casa comunale. Se sono un solo nucleo come fanno a percepire due case?", si chiede la donna che spiega le sue ragioni all'inviata del programma di Canale 5. Secondo la mamma dei tre bambini la casa occupata sarebbe disabitata. Non dà la stessa versione dei fatti Umberto, l'uomo che da giorni dorme nella sua auto, dopo essersi visto occupare abusivamente il suo appartamento mentre era via per lavoro.

La donna poi mostra la finestra dalla quale si è introdotta quando ha occupato l'appartamento insieme ai suoi tre figli. "Quando sono entrata ho chiamato subito i carabinieri e mi sono denunciata", racconta la donna che spiega di percepire il reddito di cittadinanza. Quasi mille euro al mese che non basterebbero per pagare un regolare affitto, le bollette e per prendersi cura dei suoi bambini. "Pagavo 400 euro di affitto, 180 euro di bollette ogni due mesi, più la spesa di carne, frutta e verdura per i miei figli. Lì, però, il gas non era a norma. Sono dovuta scappare, c'era la muffa sui muri e i miei figli erano sempre malati", conclude.