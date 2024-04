Campi Flegrei, al via le esercitazioni anti-sismiche I Il sindaco di Bacoli (Na): "Oggi c'è maggiore consapevolezza

Mentre prosegue lo sciame sismico nell'area dei Campi Flegrei, ieri la scossa più forte di magnitudo 2.1 richter, stamattina ha preso il via un'esercitazione organizzata dalla Protezione Civile. Ai microfoni di "Mattino Cinque News" il sindaco di Bacoli, uno dei comuni dell'area flegrea maggiormente interessati dal bradisismo, commenta il piano regionale. "Rispetto a 8 mesi fa oggi c'è maggiore consapevolezza", afferma Josi Gerardo Della Ragione - "Verranno fatti evacuare gli alunni di una scuola, simuleremo voragini in strada e il blocco delle vie di fuga".





Il primo cittadino di Bacoli invita a non abbassare la guardia anche se per secoli l'area dei Campi Flegrei si è sviluppata "sopra una caldera vulcanica". "Continueremo a viverci ma dobbiamo essere consapevoli e attivare tutte le misure di resilienza come la prova di evacuazione che in ottobre coinvolgerà l'intera cittadinanza ", spiega Della Ragione. Oltre all'Istituto "Paolo di Tarso" di Bacoli, l'esercitazione di oggi coinvolgerà altre tre scuole: l'istituto "Madonna Assunta" nel quartiere napoletano di Bagnoli e le scuole "San Giuseppe" e "Giacinto Diano" a Pozzuoli.