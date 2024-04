Napoli, scosse di terremoto registrate nella zona dei Campi Flegrei

Alcune scosse di terremoto, la più intensa delle quali di magnitudo 3.7, sono state registrate a Napoli nell'area dei Campi Flegrei.

Lo sciame sismico è in corso nella zona della Solfatara. Le scosse sono state avvertite non solo nei comuni flegrei, ma anche nei quartieri della zona occidentale di Napoli come Bagnoli, Fuorigrotta, fino al Vomero e all'Arenella, in particolare ai piani alti.