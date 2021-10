Campania, braccianti senza Green pass: nessuno li controlla

In alcune aziende agricole campane, in assenza di controlli, l'obbligo del Green pass viene facilmente aggirato da molti lavoratori. A "Fuori dal Coro" le parole di un datore di lavoro che si dice molto preoccupato e che si vede costretto ad accettare la volontà dei dipendenti contrari alla certificazione verde: "Rimango senza operai? Chiudo? Lascio marcire? Impossibile!".

Tra i lavoratori che non rispettano le regole imposte dal governo, un bracciante contrario al Green pass ai microfoni di "Fuori dal Coro" sottolinea: "Lavoro per pagarmi i tamponi? Meglio che sto a casa e non lavoro più!". Un altro dipendente gli fa eco, non temendo nemmeno un eventuale controllo: "Venissero a fare i controlli, facciamo la rivoluzione!".