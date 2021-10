Vaccini, certificati per l'esenzione: denunciati quattro medici a Catania

Rilasciavano certificazioni di esenzione per il vaccino anti Covid-19, pur non essendo autorizzati. A denuniciare i quattro medici nel catanese protagonisti della vicenda sono stati i carabinieri dei Nas .

L'indagine è stata avviata nell'ambito dai controlli effettuati dai militari negli hub vaccinali sulla corretta applicazione delle procedure per il rilascio del Green pass. Nello specifico, l'attenzione degli investigatori si è concentrata sulla documentazione presentata dai numerosi cittadini che hanno chiesto l'esenzione dal vaccino.

Difatti, secondo le attuali disposizioni del ministero della Sanità, solo i medici vaccinatori, ovvero coloro che lavorano negli hub vaccinali, possono emettere le certificazioni sanitarie necessarie per l'esenzione. Invece, molti dei certificati presentati dai richiedenti erano stati firmati "da medici di Medicina Generale e sanitari liberi professionisti che non operano nell'ambito della campagna di vaccinazione antivirus nazionale", affermano gli investigatori.

I quattro medici denunciati, non curanti delle norme in atto, rilasciavano gli "esoneri alla vaccinazione certificando che i loro pazienti potevano essere ammessi in qualunque ambiente di vita e di lavoro, non presentando, sintomi o segni di malattie infettive o contagiose in atto", concludono le forze dell'ordine.