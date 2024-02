Camorra, pentito rivela: "E' Tina Rispoli il capo del clan Marino"

"Il capo del clan Marino è Tina Rispoli".

A dirlo è Salvatore Tamburrino, il collaboratore di giustizia che ha consentito di far arrestare dopo oltre 14 anni di latitanza Marco Di Lauro, nome in codice "F4", ex reggente dell'omonimo clan di camorra di Secondigliano fondato dal padre Paolo, detto "Ciruzzo o' milionario". Tina Rispoli è l'ex moglie del boss degli Scissionisti Gaetano Marino, tra i protagonisti a Napoli nella prima decade degli anni Duemila di una delle più sanguinose guerre di camorra, la faida di Scampia, assurta agli onori delle cronache nel 2019 per il suo matrimonio in grande stile, con tanto di carrozze trainate da cavalli bianchi, con il cantante neomelodico Tony Colombo.