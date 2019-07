Quando Tony Colombo e Tina Rispoli si sono sposati tra eccessi e polemiche

È considerato il "matrimonio delle polemiche" quello fra il cantante napoletano Tony Colombo e la vedova del boss Tina Rispoli: celebrato in grande stile, tra carrozze trainate da cavalli bianchi, un corte di giocolieri e prima ancora una manifestazione canora che non sarebbe stata autorizzata. Da fiaba o trash, le nozze sono state sicuramente all'eccesso e non hanno mancato di sollevare critiche da parte dello stesso sindaco di Napoli. Prima di tutto questo, però, nel corso di "Pomeriggio Cinque" sono state mostrate in esclusiva le immagini del matrimonio, evento al quale ha fatto seguito l'annuncio della gravidanza di Tina.



Nei mesi successivi alle nozze, gli sposi sono stati nei salotti televisivi a difendersi dalle accuse mosse verso di loro, arrivando persino a un duro confronto con il consigliere regionale della Campania Francesco Emilio Borrelli durante una puntata di "Live - Non è la d'Urso": un dibattito degenerato al punto tale da costringere la conduttrice a interrompere furiosa il collegamento.



A maggio, la coppia deve anche sopportare il peso dell'interruzione di gravidanza (annunciata in un post su Instagram dalla stessa Tina) e nell'ultimo periodo si è anche pensato a un matrimonio già in crisi a causa di una brusca lite tra i due, che però in molti hanno pensato essere parte del perfetto battage con cui Tony Colombo ha lanciato il suo nuovo brano. A tutt'oggi la coppia sembra vivere serena.