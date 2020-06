Camorra, maxiblitz nel Napoletano: indagato il senatore Cesaro | Arrestati tre suoi fratelli

In particolare, nei confronti di Antimo Cesaro il gip di Napoli ha emesso un provvedimento cautelare in carcere. Ai domiciliari invece gli altri due fratelli, Aniello e Raffaele. L'accusa contestata è di concorso esterno in associazione mafiosa. Tra i destinatari delle misure cautelari figurano anche diversi elementi di spicco della criminalità organizzata. L'operazione dei carabinieri ha colpito, infatti, i clan Puca, Verde e Ranucci, svelando, secondo gli investigatori, una fitta rete di "cointeressenze" sia in ambito politico sia imprenditoriale.

Coinvolti anche 2 carabinieri Rapporti illeciti tra alcuni indagati e due marescialli dei carabinieri, già effettivi alla Tenenza di Sant'Antimo: è quanto emerso nelle indagini. Il gip del tribunale partenopeo ha disposto per un militare (già sospeso dal servizio per un'altra recente indagine) la custodia in carcere e per l'altro, ora in servizio fuori provincia, l'interdizione dal pubblico ufficio. Il primo carabinieri risponde dei reati di rivelazione di segreto d'ufficio e favoreggiamento, mentre il secondo di favoreggiamento, aggravati dall'aver agevolato le attività dei clan Puca e Verde.