Infortuni sul lavoro, morto un operaio 22enne a Caivano (Napoli) | Altre vittime e feriti a Rimini, Como e Olbia

La dinamica dell'incidente a Caivano

Una famiglia unita e di lavoratori quella di Golino, 22enne ricordato come un bravo ragazzo impegnato nel lavoro. Golino, hanno accertato i carabinieri della compagnia di Caivano, non era dipendente della "M & C" ma di una ditta che si occupa di imballaggio, trasporto e spedizione, su cui sono in corso verifiche per accertare se la proprietà fosse la stessa dell'azienda di insaccati. Il giovane - è emerso - era in una delle celle frigorifero, un'enorme struttura alta diversi metri e composta da cinque locali per un'estensione totale di alcune centinaia di metri, dove sono custoditi su bancali in plastica dura i prosciutti e gli altri salumi da confezionare. Proprio una pila di questi bancali ha improvvisamente ceduto, travolgendolo. I carabinieri e i vigili del fuoco hanno impiegato oltre due ore per trovare il corpo, ormai senza vita, del 22enne, sepolto dalla catasta di oggetti. Mentre avveniva l'incidente, il giovane ha urlato ed è stato sentito dalla madre e dal fratello che disperati hanno chiamato i soccorsi e hanno poi dovuto aspettare che i soccorritori rimuovessero i bancali, per rivedere il corpo del ragazzo. Dai primi accertamenti sembra che dispositivi e strumenti per la protezione lavorativa fossero in regola. Le indagini dovranno accertare se c'è stato qualche errore nel carico dei bancali, se fossero stati caricati in misura maggiore rispetto al peso previsto.