Incidenti lavoro, cade dal muletto: morto un operaio a Gatte (Cesena)

Un altro incidente sul lavoro è accaduto a Gatte (Forlì-Cesena), dove un operaio è morto cadendo da un muletto.

L'uomo, di origini senegalesi, era impegnato in un'azienda che si occupa di imballaggi industriali in legno e scatole in cartone quando, cadendo dalle forche di un carrello elevatore, avrebbe battuto la testa: il trauma cranico gli sarebbe stato fatale. Indagano sul caso i carabinieri e la Medicina del lavoro dell'Ausl Romagna.