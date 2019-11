Bimbo ucciso a Cardito, neuropsichiatra: la sorellina chiese aiuto alle insegnanti | La preside e 2 maestre citate in giudizio

Sollecitata dall'avvocato di parte civile Clara Niola, che rappresenta Cam Telefono Azzurro e l'associazione Akira, il medico ha riferito che la bambina aveva detto a due maestre, di cui fa anche i nomi, le violenze che subiva in casa. La dottoressa Falco, consulente in neuropsichiatria infantile della Procura, ha ricordato le frasi che la bimba le ha riferito in occasione di un incontro protetto: "cosa dicevi a loro (le due maestre, ndr)?", e la bimba, secondo quanto riferisce il medico, ha risposto: "dicevo chiama i carabinieri e non li hanno chiamati".

Due insegnanti e la preside citate in giudizio - Sono state citate in giudizio due maestre e la dirigente dell'istituto scolastico frequentato da Giuseppe. Nei loro confronti il sostituto procuratore di Napoli Nord, Paola Izzo, ha ipotizzato il reato di omissione di denuncia. Non ancora fissata la data dell'udienza che si terrà davanti al giudice monocratico del Tribunale di Napoli Nord.