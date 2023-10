Avellino, migrante 18enne in bicicletta travolto e ucciso da due auto

Il giovane, che viveva nel centro di accoglienza di Campizze, si stava recando al lavoro in bicicletta, alle prime luci del giorno, quando una macchina lo ha travolto. Secondo alcune testimonianze, l'immigrato era ancora vivo prima di essere investito e, questa volta, ucciso dal secondo automobilista, che non lo ha notato in strada. Inizialmente si ipotizzava fossero stati due pirati della strada.

Durante le indagini, infatti, carabinieri hanno ricostruito quanto accaduto in provincia di Avellino, anche acquisendo i filmati delle telecamere di sicurezza presenti in zona: ciò che è emerso è che i due automobilisti si erano fermati a qualche decina di metri dal luogo dell'impatto. "Non lo abbiamo visto", hanno affermato ai militari. La ricostruzione compiuta dalle forze dell'ordine restituisce una dinamica diversa, rispetto a quella che si era appresa in un primo momento, dell'incidente stradale.

La vittima: un migrante 18enne appena arrivato da Lampedusa Issouf Songne è il nome del 18enne del Burkina Faso che è stato travolto e ucciso da due automobili mentre stava andando al lavoro in bicicletta. Il ragazzo, ospite insieme ad altri 68 migranti del centro di accoglienza nella frazione Campizze del comune di Rotondi, lavorava presso un'azienda metallurgica della zona. Era arrivato in Irpinia cinque mesi fa da Lampedusa, dove era sbarcato dopo un lungo viaggio su un barcone.

L'incidente avvenuto alle 5 del mattino L'incidente è avvenuto stamani verso le 5. Probabilmente a causa dell'oscurità il giovane è stato investito dalla prima auto, ed è sbalzato a diversi metri sulla carreggiata dove è stato di nuovo travolto dall'altra vettura che seguiva. Per lui non c'è stato niente da fare.