Cronaca
Campania
Immagini shock

Arzano (Napoli), cavallo legato a un'auto e trascinato sull'asfalto: due denunciati

L'animale ferito è stato abbandonato e legato a un palo da due uomini poi fuggiti in macchina e successivamente individuati

11 Ott 2025 - 14:56
Un frame del video pubblicato da Francesco Emilio Borrelli © Facebook

Un frame del video pubblicato da Francesco Emilio Borrelli © Facebook

L'immagine è orrenda: un'auto che viaggia per le strade di Arzano (Napoli) con due cavalli legati da una corda al mezzo. Uno dei due non tiene il passo e cade, finendo per essere rovinosamente trascinato sull'asfalto. L'animale, ferito, è stato abbandonato e legato a un palo da due uomini poi fuggiti a bordo della loro macchina. Successivamente i due sono stati individuati e denunciati per i reati di maltrattamento e abbandono di animali. 

Il video shock

 La vicenda è stata denunciata sui social dal deputato di Avs Francesco Borrelli, che ha postato anche il video shock. Nelle immagini si vede chiaramente la dinamica dell'accaduto: uno dei due cavalli (entrambi erano legati all'auto) cade e viene rovinosamente trascinato per qualche metro. Accortosi della caduta, il conducente è sceso e ha slegato l'animale ferito. A quel punto lo ha legato a un palo per poi fuggire assieme a un complice rimasto a bordo portando via l'altro cavallo, rimasto legato alla vettura e in grado di correre. 

Identificati e denunciati gli autori del gesto

 La polizia locale di Arzano, subito dopo essere stata allertata, è intervenuta per liberare e soccorrere il cavallo ferito. Nel giro di poco poi sono stati individuati i due uomini responsabili del gesto: sono stati entrambi denunciati per lesioni, maltrattamenti e abbandono di animale. Le autorità sanitarie, oltre ad aver soccorso il cavallo ferito, hanno anche recuperato quello che era rimasto legato all'auto, constatando la sua salute. 

"Questi sono mostri"

 Uno dei due denunciati è un ex consigliere comunale di Arzano, con diversi precedenti penali: lui e il suo complice non hanno saputo giustificare il gesto, ripreso anche in un video. "Questi sono mostri e come tali vanno trattati con condanne durissime", ha detto il deputato Avs Francesco Emilio Borrelli.

