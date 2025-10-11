Arzano (Napoli), cavallo legato a un'auto e trascinato sull'asfalto: due denunciati

La vicenda è stata denunciata sui social dal deputato di Avs Francesco Borrelli, che ha postato anche il video shock. Nelle immagini si vede chiaramente la dinamica dell'accaduto: uno dei due cavalli (entrambi erano legati all'auto) cade e viene rovinosamente trascinato per qualche metro. Accortosi della caduta, il conducente è sceso e ha slegato l'animale ferito. A quel punto lo ha legato a un palo per poi fuggire assieme a un complice rimasto a bordo portando via l'altro cavallo, rimasto legato alla vettura e in grado di correre.