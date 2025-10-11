Arzano (Napoli), cavallo legato a un'auto e trascinato sull'asfalto: due denunciati

L'animale ferito è stato abbandonato e legato a un palo da due uomini poi fuggiti in macchina e successivamente individuati
Un frame del video pubblicato da Francesco Emilio Borrelli © Facebook
L'immagine è orrenda: un'auto che viaggia per le strade di Arzano (Napoli) con due cavalli legati da una corda al mezzo. Uno dei due non tiene il passo e cade, finendo per essere rovinosamente trascinato sull'asfalto. L'animale, ferito, è stato abbandonato e legato a un palo da due uomini poi fuggiti a bordo della loro macchina. Successivamente i due sono stati individuati e denunciati per i reati di maltrattamento e abbandono di animali.
La vicenda è stata denunciata sui social dal deputato di Avs Francesco Borrelli, che ha postato anche il video shock. Nelle immagini si vede chiaramente la dinamica dell'accaduto: uno dei due cavalli (entrambi erano legati all'auto) cade e viene rovinosamente trascinato per qualche metro. Accortosi della caduta, il conducente è sceso e ha slegato l'animale ferito. A quel punto lo ha legato a un palo per poi fuggire assieme a un complice rimasto a bordo portando via l'altro cavallo, rimasto legato alla vettura e in grado di correre.
La polizia locale di Arzano, subito dopo essere stata allertata, è intervenuta per liberare e soccorrere il cavallo ferito. Nel giro di poco poi sono stati individuati i due uomini responsabili del gesto: sono stati entrambi denunciati per lesioni, maltrattamenti e abbandono di animale. Le autorità sanitarie, oltre ad aver soccorso il cavallo ferito, hanno anche recuperato quello che era rimasto legato all'auto, constatando la sua salute.
Uno dei due denunciati è un ex consigliere comunale di Arzano, con diversi precedenti penali: lui e il suo complice non hanno saputo giustificare il gesto, ripreso anche in un video. "Questi sono mostri e come tali vanno trattati con condanne durissime", ha detto il deputato Avs Francesco Emilio Borrelli.