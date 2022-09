Angela Celentano, parla l'avvocato della famiglia: "Stiamo lavorando per poter procedere con il test del Dna"

Dopo l'intervista al leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi , la nuova stagione di

riparte dal giallo di, la bimba scomparsa all'età di 3 anni sulil 10 agosto 1996, durante una gita di famiglia. Da quel momento tutte le ricerche si sono rivelate vane, ma a distanza di ventisei anni le speranze di ritrovarla si riaccendono grazie a una serie di coincidenze che porterebbero a una ragazza dell'per un'incredibile somiglianza con le altre figlie di Maria e Catello Celentano, alcuni rapporti stretti con la Campania e un particolare neo sulla schiena.

"Ora vanno fatti tutti gli accertamenti necessari, perché noi di questa ragazza conosciamo tutto e dobbiamo verificare se i dati acquisiti sono utili per giungere a una conclusione - spiega l'avvocato della famiglia Celentano, Luigi Ferrandino, in collegamento a "Mattino Cinque" - Ovviamente il risultato finale è l'acquisizione del liquido biologico per ricavarne il

Dna

, che con gli strumenti attuali darebbe una risposta quasi assolutamente certa".

Quindi, prosegue: "Abbiamo scelto di fare delle indagini senza passare attraverso le autorità giudiziarie italiana e del Paese interessato perché l'attività privata è più rapida e non necessita di autorizzazioni necessarie alla magistratura". Ferrandino ha concluso spiegando che la famiglia sulla quale si stanno concentrando le indagini non è al corrente di quando sta accadendo per un

"motivo di opportunità"

alcun riferimento

: "Le notizie che stiamo diffondendo attraverso i mezzi di comunicazione non dannoper l'individuazione di questa ragazza. Le generalità saranno rese note quando avremo una certezza assoluta di essere davanti alla presenza di Angela".