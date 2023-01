Afragola (NA), camerieri girano in bicicletta reggendo vassoi con caffè e bevande varie

Ad Afragola (Napoli) Luca Abete di "Striscia la Notizia" si è occupato di un bar che richiede ai propri camerieri non solo esperienze da barista ma anche e soprattutto doti da equilibrista. L'annuncio di lavoro scovato dall'inviato recitava infatti: "Attività da bar cerca personale per consegne esterne che sappia guidare il motorino o la bicicletta con il vassoio in mano". Il post diventato subito virale, ha catturato l'attenzione del Tg satirico che è andato a chiedere spiegazioni al titolare dell'attività che promuove una figura lontana da ogni garanzia di sicurezza sul lavoro.

Con in mano "il vassoio da pedalata" messo a punto da Luca Abete, l'inviato si reca dal titolare del locale la cui reazione è inaspettata e violenta. "È meglio che te ne vai. Io non ho bisogno del tuo vassoio, vattene altrimenti ti faccio cadere i denti che hai in bocca - ha urlato l'uomo mentre aggrediva con violenza l'inviato di "Striscia la Notizia" - Te ne devi andare altrimenti ti sparo! Ti uccido!".