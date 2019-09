A Napoli vigilessa in scooter senza casco: la denuncia arriva sul tavolo del comandante della Municipale

"Chi controlla i controllori stessi?", scriveva nelle sue "Satire" Giovenale. Domanda che è lecito porsi ancora oggi, guardando la foto di un'agente della polizia municipale di Napoli, a bordo di uno scooter per le vie di Napoli, come passeggera e senza casco. Il caso è stato diffuso sulle sue pagine social dal consigliere regionale dei Verdi in Campania, Francesco Emilio Borrelli. "Abbiamo segnalato il numero di targa del mezzo al comandante Esposito, - si legge nel post di denuncia, - chiedendo tutti gli approfondimenti del caso".