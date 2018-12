Scooter spacciati per bici elettriche a Napoli, un rivenditore: "Sono motorini a tutti gli effetti"

Dopo il servizio di Luca Abete a “Striscia la Notizia” in cui si denunciavano genitori e bambini su due ruote senza il casco, l’inviato del tg satirico ha fatto una scoperta ed è tornato a Napoli. In realtà, quei mezzi sono spacciati per biciclette elettriche ma in realtà sono dei veri e propri scooter. A confermarlo è un rivenditore: “Vanno a 35/40 km orari, sono motorini a tutti gli effetti, ma hanno i pedali e devi fare sempre finta di usarli, altrimenti se i vigili ti fermano, ti rimproverano”.



Effettivamente, quello che si evince da queste dichiarazioni rubate con una telecamera nascosta, è che queste bici non sono tali, anzi sono camuffate ad arte per poter circolare senza targa e poter essere usate anche dai ragazzini. “Se un bambino di 9 anni si schianta contro un camion a quella velocità, succede un casino”, aggiunge la titolare di un negozio di bici illegali.