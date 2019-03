"Pulizie di Pasqua" nel centro storico di Salerno: la mobilitazione dei cittadini con scope e palette contro topi e insetti

"Presentarsi con guanti, scopa, paletta e tre buste alle 9 in piazza Abate Conforti". Questo l'invito lanciato su Facebook e rivolto a tutti gli abitanti di Salerno dal comitato di quartiere "Centro storico alto" per le "Pulizie di Pasqua" organizzate di domenica. Con sorrisi e buona volontà cittadini di tutte le età hanno risposto all'appello e "bonificato" i punti critici della zona da erbacce e spazzatura. "Qui al centro storico alto - ha denunciato a Il Mattino Enza Capasso del comitato - non si fa la raccolta differenziata e il degrado è evidente: siamo invasi da topi e insetti".