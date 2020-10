Campania, De Luca pronto a firmare nuova ordinanza di chiusura delle scuole

L'ultimo dpcm del governo non cambia la linea della Regione Campania: tutte le scuole - ad eccezione di quelle per i bambini nella fascia da 0 a 6 anni - resteranno chiuse fino al 30 ottobre e saranno possibili solo lezioni a distanza. Nelle prossime ore - e comunque entro mercoledì 21, quando l'ultimo decreto del presidente del Consiglio entrerà in vigore - il presidente De Luca firmerà una nuova ordinanza che confermerà la stretta già decisa il 15 ottobre.