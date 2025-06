Con il grande caldo tornano i bollini rossi in Italia, venerdì le prime tre città

Con il ritorno del grande caldo estivo, ricompaiono anche i bollini rossi nelle città italiane. Il 13 giugno le temperature più alte si registreranno in tre centri: Bolzano, Campobasso e Perugia. Tra 11 e 12 giugno aumenteranno invece i Comuni da bollino arancione. Come precisato dal bollettino del ministero della Salute, le "condizioni climatiche possono rappresentare un rischio per la salute della popolazione".