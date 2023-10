Caldo, la lunga estate italiana fa proliferare altre "specie aliene": ecco tutte le coltivazioni a rischio

Le specie killer dell'agricoltura A causa del surriscaldamento del clima, gli italiani si sono trovati a convivere con specie considerate aliene come l'ormai celebre granchio blu, la cimice asiatica o il cinipede del castagno, che stanno provocando grossi danni all'ambiente. Tra gli esemplari segnalati da Coldiretti c'è la cimice marmorata, arriva dalla Cina ed è particolarmente pericolosa per l'agricoltura per le sue punture, che rovinano i frutti, ma anche per la sua enorme produzione di uova. Un insetto killer del bosco, amante del caldo, è il bostrico tipografo, un coleottero che scava gallerie all'interno degli alberi, facendoli morire in poche settimane.

Il batterio Xylella, invece, è arrivato in Italia attraverso piante tropicali giunte dall'America Latina e ha già contagiato oltre 21 milioni piante, causando una strage di ulivi in Puglia. Esiste anche un moscerino killer cinese, che ha attaccato ciliegie, mirtilli e uva dal Veneto al Sud Italia. Anche le castagne hanno pagato un conto salatissimo a causa del cinipede del castagno, anch'esso proveniente dalla Cina, responsabile di una malformazione degli alberi. "La produzione Made in Italy di miele di acacia, castagno, di agrumi e mille fiori è minacciata dal calabrone asiatico e il coleottero africano, che annientano le api costringendole ad abbandonare l’alveare", ha aggiunto il presidente della Coldiretti Ettore Prandini.

