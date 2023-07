In azienda fa troppo caldo, non solo per la temperatura esterna ma anche a causa dei macchinari in funzione, e per questo i lavoratori incrociano le braccia e proclamano quattro ore di sciopero. "Così non si può lavorare", spiegano gli operai. È quanto successo, come riporta la Gazzetta di Modena, in una azienda del settore della meccanica.