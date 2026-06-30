Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia e d'Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. In Francia due gemelle di 15 mesi sono morte a Beuvrages, vicino a Valenciennes, nel nord, per disidratazione. In Italia, a Genova, morti a causa delle temperature roventi un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, secondo quanto ha reso noto la Asl 3. A partire dalla serata di lunedì 29 giugno in gran parte d'Italia sono arrivati i primi temporali: a Firenze, dopo i 12 giorni consecutivi da bollino rosso, un acquazzone ha rotto la morsa del caldo, mentre nel Torinese violenti nubifragi hanno provocato allagamenti e fatto cadere alberi.