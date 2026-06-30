Gli aggiornamenti in tempo reale
Caldo estremo, bollino rosso in 25 città | Attesi temporali in tutta Italia
Il picco dell'emergenza sembra essere superato, ma ora il problema potrebbero essere i violenti temporali attesi su gran parte della penisola
© Ansa
Il grande caldo continua a tenere sotto scacco gran parte d'Italia e d'Europa, dove almeno 130 milioni di persone hanno a che fare con temperature che superano i 35 gradi. In Francia due gemelle di 15 mesi sono morte a Beuvrages, vicino a Valenciennes, nel nord, per disidratazione. In Italia, a Genova, morti a causa delle temperature roventi un uomo di 86 anni e una donna di 74 ricoverati al Policlinico San Martino di Genova, secondo quanto ha reso noto la Asl 3. A partire dalla serata di lunedì 29 giugno in gran parte d'Italia sono arrivati i primi temporali: a Firenze, dopo i 12 giorni consecutivi da bollino rosso, un acquazzone ha rotto la morsa del caldo, mentre nel Torinese violenti nubifragi hanno provocato allagamenti e fatto cadere alberi.
Nella serata e notte tra lunedì e martedì 30, un temporale su Firenze ha rotto la morsa del caldo che negli ultimi giorni ha portato temperature vicine ai 40 gradi centigradi. Il temporale è stato preceduto da tuoni e lampi.
Allagamenti e strade interrotte dalla caduta di alberi: questa la situazione a Brandizzo, località a una ventina di km a nord est di Torino, dopo un nubifragio - accompagnato da forti raffiche di vento - che si è abbattuto sul centro abitato nella serata di lunedì 29 giugno. L'ondata di maltempo ha investito anche Chivasso, Ivrea e alcune località del Canavese dopo l'ennesima giornata di caldo intenso, provocando un brusco calo delle temperature: a Brandizzo dalla massima di 36.1 gradi alle 13 si è passati ai 22 delle ore 18.