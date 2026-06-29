Nubifragi nel Torinese dopo il grande caldo: allagamenti e alberi caduti

Allagamenti e strade interrotte per la caduta di alberi. Dopo il grande caldo, un nubifragio - accompagnato da forti raffiche di vento - si è abbattuto a Brandizzo, paese a una ventina di chilometri a nord-est di Torino. L'ondata di maltempo ha investito anche Chivasso, Ivrea e alcune località del Canavese, provocando un brusco calo delle temperature. A Brandizzo, dalla massima di 36.1 gradi alle ore 13, si è passati ai 22 gradi delle ore 18. Momentaneamente sospesa la circolazione dei treni tra le stazioni di Brandizzo e Settimo.