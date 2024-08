Caldo, 47mila morti in Europa nel 2023: Italia al primo posto

Più di 47mila persone sono morte in Europa a causa delle alte temperature nel 2023, l'anno più caldo mai registrato a livello mondiale e il secondo più caldo nel Vecchio Continente. E' la stima di uno studio condotto dall'Istituto di Barcellona per la salute globale (ISGlobal), centro sostenuto dalla Fondazionela Caixa, e pubblicato su Nature Medicine. In termini assoluti il Paese europeo che ha registrato il maggior numero di morti per il caldo è stata l'Italia (12.743), seguita da Spagna (8.352) e Germania (6.376). Considerando invece la proporzione tra numero di morti e numero di abitanti, il Paese con il più alto tasso di mortalità per le alte temperature è stata la Grecia (393 decessi per milione), seguita da Bulgaria (229 decessi per milione), Italia (209 decessi per milione) e Spagna (175 decessi per milione).