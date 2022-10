Terremoto di magnitudo 5.1 nel Cosentino

Lo comunica l' Ingv , sottolineando che il sisma è stato registrato ad una profondità di 286 km ed è stato localizzato a 78 km a nord-ovest di Cosenza e 88 km a sud di Potenza. La scossa è stata avvertita alle 22:42 di lunedì 31 ottobre nei pressi di Scalea, Arcella, Praia a Mare, Scalea, Tortora . L'epicentro in mare. Al momento non si registrano segnalazioni di danni.

Malgrado la notevole profondità, la scossa è stata avvertita dalla popolazione. Non c'è stato panico, anche perché la percezione del sisma sulla terraferma è stata minima, ma alcune persone sono scese in strada. Il terremoto è stato avvertito non soltanto in molti centri del Tirreno cosentino, ma lungo tutta la fascia tirrenica ed in alcuni comuni dell'entroterra.

"Non sono stati segnalati al momento danni alla Sala Operativa regionale, che monitora la situazione in contatto con i sindaci dei comuni più vicini alla zona epicentrale". Così la protezione civile della Calabria. "Per fortuna il terremoto è avvenuto ad una profondità molto elevata, circa 286 km, questo ha fatto sì che gli effetti in superficie siano stati attenuati", si legge nella nota. "Profondità e magnitudo elevate hanno fatto sì che il sisma sia stato avvertito in buona parte della Regione".