in pieno centro 27 settembre 2019 13:29 Reggio Calabria come Breaking Bad, arrestati due pasticceri: cucinavano dolci e droghe Allʼinterno del negozio, coltivavano funghetti allucinogeni e preparavano sostanze stupefacenti sintetiche

E’ successo a Reggio Calabria, in una rinomata pasticceria a conduzione familiare. I figli dei proprietari, due ragazzi di 31 e 29 anni, utilizzavano il negozio dei genitori per la coltivazione di funghetti allucinogeni e la preparazione di droghe sintetiche, come confetti, pillole e pasticche. Per poi vendere il tutto ai clienti interessati. Arrestati dalla Guardia di Finanza di Reggio Calabria, i fratelli sono ora ai domiciliari.

La preparazione e lo spaccio - Da tempo i finanzieri tenevano sotto controllo uno dei fratelli, che già in passato era stato scoperto a coltivare marijuana. I due pasticceri, negli anni, avevano messo in piedi un vero e proprio business. Compravano le spore dei funghetti allucinogeni in Olanda e le facevano spedire direttamente al negozio, all’interno di pacchi anonimi, per poi coltivarle nel magazzino. Utilizzavano invece la cucina per preparare le droghe sintetiche.