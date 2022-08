Picchiato e mandato in coma a Crotone, il padre di Davide: "Per salvarlo ci vuole un miracolo"

Non sembrano migliorare le condizioni di

Davide Ferrerio

Nicolò Passalacqua

"Morning News"

, il 22enne che, in vacanza dai parenti a Crotone, è stato ridotto in fin di vita per uno scambio di persone dopo un'aggressione in strada, per cui le indagini della Procura della Repubblica, svolte dalla Squadra mobile di Crotone, hanno portato all'arresto del 31enne. Davide è ora ricoverato, in coma, all'ospedale di Bologna e il padre Massimiliano conferma che non ci sono miglioramenti: "Davide è ancora pieno di tubi con gli occhi chiusi - ha detto a- un chirurgo ci ha contattato per vedere se ci sono possibilità di intervenire, ma spero che dal cielo abbiano pietà di un ragazzo innocente".

Il padre del ragazzo non riesce a darsi pace per la brutale aggressione ricevuta dal figlio: "Non riesco a capacitarmi di quanto avvenuto - ha detto - il fatto che si tratti di uno scambio di persone mi fa inc... ancora di più. Quello che ha fatto questo criminale è fuori dalla grazia di Dio".