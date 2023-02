Monterosso Calabro, stop al parco eolico per salvare 4000 faggi e abeti

Il caso in provincia di Vibo Valentia, gli ambientalisti a "Mattino Cinque News": "Così viene deturpato l'ambiente"

Soddisfazione a Monterosso Calabro, in provincia di Vibo Valentia, per lo stop al progetto che prevedeva la costruzione di un grande parco eolico nel comune calabrese ma che avrebbe provocato l'abbattimento di 4000 esemplari tra faggi e abeti. A "Mattino Cinque News" parlano gli ambientalisti: "Il presupposto di avere energia non è certo - spiegano -, ma quello che è certo è che un parco eolico avrebbe devastato sicuramente il territorio e deturpare la natura".

Le pale eoliche sarebbero state soltanto cinque, ma l'intervento antropico sarebbe stato comunque invasivo: "Ci sarebbe da aprire il cantiere e dare spazio alle pale di muoversi - continuano gli ambientalisti -, questo avrebbe comportato un nuovo disastro ambientale sicuro, per qualcosa di incerto".