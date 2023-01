Energia dal vento: dagli USA il prototipo di turbina eolica residenziale

È orientata verticalmente, silenziosa e non rappresenta pericoli per le persone o la fauna selvatica

Nella Contea di Lebanon, in Pennsylvania, Cheryl e Chris Moore, i co-fondatori della Harmony Turbines, stanno sviluppando dei particolari sistemi di turbine eoliche, su piccola scala, ad uso residenziale. Fondata nell’agosto del 2020, l’azienda ha l’obiettivo di creare un modello semplice, efficiente, conveniente e in grado di unire i vantaggi dell’energia green prodotta dal vento alle necessità e alle esigenze dei residenti.

Infatti, sebbene l’eolico sia un'opzione energetica rinnovabile ed ecologica, anch'essa presenta dei limiti. Le turbine possono rappresentare un problema per la fauna selvatica, soprattutto per gli uccelli in fase di volo, inoltre il costo iniziale della struttura è molto elevato e, in alcuni casi, possono poi dimostrarsi inaffidabili e imprevedibili in caso di vento forte o avversità climatiche. Questo prototipo è stato progettato nel rispetto di 4 punti chiave: convenienza, facilità d'uso, funzionalità e costo. Chris e Cheryl mirano ad offrire una soluzione innovativa nel campo della generazione di energia dal vento ad uso domestico.

Queste turbine, a differenza delle tradizionali, presentano un asse verticale, anziché orizzontale, sono composte da diverse coppie di pale sovrapposte l’una sull’altra e hanno la capacità di aumentare o diminuire la loro apertura così da potersi richiudere su sé stesse in caso di tempeste o di venti forti che rischierebbero di danneggiarle o distruggerle. Inoltre, il design innovativo consente loro di seguire sempre la direzione del vento continuando così a girare e a produrre energia senza interruzioni.

Le unità iniziali avranno una potenza di 400W con un vento di 25 miglia orarie e un costo di partenza di circa 2.500 dollari ciascuna. Il ROI, il ritorno sull’investimento, per queste unità dovrebbe essere di circa sette anni.